Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya cevap verdi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili görevinden ayrılan Erden Timur, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Timur, kendisinin görevden ayrılmasıyla birlikte takımdan ayrılabileceği iddia edilen Mauro Icardi için gelen soruya cevap verdi.
Erden Timur, "Icardi ayrılır mı?" sorusunun ardından, "Icardi gelirken, 40 milyonluk teklife rağmen geldi. Menajeri, herkes söyledi. Galatasaray'da 1 sene bunu yaşadın devam ettir, yine teklif gelir dedi. Mauro çok özel bir insan. Duygusunu anlar insanın. Benim sürekli arkamda durur, vefa gösterir. Böylesi çok çok az insandır. Gerçek sahiplenmeyi Icardi'de yaşadım. Rakamsal boyutu farklıdır, şudur budur, o kararı da geçen sene büyük özveriyle verdi. Öyle olacağını düşünmüyorum" cevabını verdi.
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