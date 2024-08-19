Galatasaray'dan Mendy atağı: Bonservis bedeli belli oldu!
Galatasaray'ın, Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Crystal Palace'ın yakından ilgilendiği Batista Mendy için Galatasaray da devreye girdi.
10 MİLYON EURO
Haberde, Galatasaray'ın Batista Mendy için Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladığı kaydedilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu transfer için 10 milyon Euro ödemesi gerektiği ifade edildi.
4.4 MİLYON EURO ÖDENDİ
Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 4.4 milyon Euro karşılığında Angers'ten transfer edilmişti.
PİYASA DEĞERİ 9.5 MİLYON EURO
9.5 milyon Euro piyasa değeri bulunan Mendy, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol 1 asistlik performans göstermişti.
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