Okan Buruk: 'Tek hedefim şampiyonluk'

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:07

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Buruk, “Artık tek hedefimiz Galatasaray’ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli ve geniş bir kadroya sahibim. Oynayan, oynamayan her oyuncuda üzülmeler oluyor. Ancak tercihler yapmamız gerekiyor. Takımın başarısı her şeyin üstünde geliyor. Son 6 maç, daha çok kenetleneceğiz. Biz rakibimizin ne yaptığına bakmıyoruz. Kendi maçlarımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

MUSLERA REKORUNU EGALE ETTİ

Galatasaray kaptanı Muslera, bu sezon 90 dakika sahada kaldığı 30 maçın 16’sında kalesini gole kapattı. 2011-2012 sezonunda bunu başararak Taffarel ve Mondragon’u (15) geride bırakarak rekor kıran Uruguaylı file bekçisi, kendi rekorunu egale etti.