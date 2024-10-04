Spor yazarları RFS - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'Hatalar ders olmayınca'
Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"HATALAR DERS OLMAYINCA"
Ebru Kılıçoğlu: "Galatasaray, son iki resmi maçında bir gerçeği kanıtlıyor: Tek rakibi var, o da kendisi... Zira sahada rakibine top göstermeyen, akıl dolu goller atan, tüm takımını bir makina gibi çalıştıran da kendisi; akıl almaz basitlikteki hatalarla, dengi olmayan ve kaleye çok çok 4 kere gelen bir takımı maça ortak eden de... Rigas Skola karşısındaki bu tarife Kasımpaşa maçı ile neredeyse birebir aynı. Baskın oyna, öne geç, "Kazandım" diye rahatla sonra basit gollerle puanları paylaş… En büyük teselli, telafisi olması... Her iki müsabakada da. Tabii hatalardan ders alma şartıyla..." (Cumhuriyet)
"35'TEN SONRA KONTAK KAPATTI"
Bülent Timurlenk: "Dün akşam Galatasaray- Kasımpaşa maçında olduğu gibi 35. dakikadan sonra kontak kapattı. Barış Alper Yılmaz'ın, İcardi'nin, Mertens'in ve şaşırtıcı şekilde Torreira'nın ayakta duracak hali olmayan bu takımı Davinson, Sara ve Yunus üçlüsü de taşıyamadı maalesef. Okan Buruk'un değişiklik için zamanlaması da tercihleri de yine fazlasıyla tartışmaya açık. Fenerbahçe ve PAOK'a üçer gol atıp kazanan bu kadronun teknik direktörü dahil son iki maçın ikinci yarılarında oynadığı futbolun tarifi de yok izahı da." (Sabah)
"GALATASARAY'IN FUTBOLU SIKINTILI"
Osman Şenher: "Dün gece Rigas Skola takımı uzaktan yakından sana diklenebilecek bir takım değil. Bu kez iki farkla öne geçiyorsun, üçüncü golü ararken defans hatalarından bir golü kalende görüyorsun. Sonrasında bir gol daha yiyorsun ki, sarı-kırmızılıların defansının ne kadar lakayıt davrandığı bu golde ortaya çıkıyor. Rakip vuruyor, Günay kurtarıyor, top geriye geliyor, orada dört tane Galatasaraylı futbolcu var, Letonya takımı bir daha vurup fileleri havalandırıyor, bizim futbolcular müdahale etmiyorlar. Böyle disiplinsizlik olmaz." (Milliyet)
"OKAN BURUK HATALAR YAPIYOR"
Levent Tüzemen: "Okan Buruk maalesef oyunu okuma ve hangi oyuncunun oyundan çıkması konusunda hatalar yapıyor. Ya yardımcıları yardım etmiyor ya da Okan Hoca yardımcılarının uyarılarını dinlemiyor. Maçın başından itibaren Kaan sağ bekte tank gibi oynuyordu. 2. yarı Riga sağdan iki kez geldi ikisini de Abdülkerim önledi. Üçüncü atakta da gol geldi. Skor 2-2 olduktan sonra Okan Buruk Kaan'ı oyundan aldı. Hoca olarak bu değişikliği çok önceden yapman gerekirdi. Barış Alper formsuz, eski gücünde değil. G.Saray'a iki gol atan Rigas kalan 6 maçta bir takıma iki gol atabilecek mi? Okan Hocam; şimdi "Sorumluluk benim" gibi açıklama yapma çünkü sen de zihinsel olarak formda değilsin. Abdülkerim çıktığında Nelsson varken Berkan stoper olmaz. Torreria yerine Yusuf girmez. Kurtul artık saplantılarından.. Duygularınla değil aklınla hareket et.." (Sabah)
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'