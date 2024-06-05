İtalya maçında sakatlanmıştı: Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!

İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:00
İtalya maçında sakatlanmıştı: Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı!
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A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı maçta sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkartıldı.

Milli Takım'da daha önce de Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı.

Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz."


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