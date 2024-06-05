Yusuf Yazıcı'dan Ozan Kabak açıklaması: 'Kötü gözüküyor'

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:11
Yusuf Yazıcı'dan Ozan Kabak açıklaması: 'Kötü gözüküyor'
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Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'ın İtalya ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından açıklamada bulundu.

Sakatlık yaşayan Ozan Kabak ile ilgili konuşan Yusuf Yazıcı, "Ozan Kabak konusunda çok üzgünüz. Çok yakındık pozisyona. Umarım iyi olur ama biraz kötü gözüküyor. O pozisyondan sonra biz de biraz sarsıldık." dedi.

'ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRDİM'

Performansına değinen Yazıcı, "Çok iyi bir sezon geçirdim. En son 1 ay önce oynadım, ben de sakatlanmıştım. İyi bir hazırlık maçı oynadık bence. İlk yarı özellikle kompakt bir oyun vardı. Bir sonraki maçımızda umarım yapamadıklarımızı yaparız, yaptıklarımızı da daha iyi yaparız." ifadelerini kullandı.

'DAHA İYİ BİR TURNUVA GEÇİRECEĞİZ'

Milli oyuncu ayrıca, "Her futbolcu bu turnuvalarda olmayı ister. Ayrılacak isimler tabii ki üzülecek ama yapacak bir şey yok. Futbolun içinde var bunlar. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'ndan edindiğim tecrübeye göre ilk maçı kazanmak çok önemli olacaktır. Sakin ve dinamik bir milli takım görüyorum. EURO 2020'den daha iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.


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