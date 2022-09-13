Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincinin sırrı ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçında attığı golden sonra el öpme hareketi yapmıştı. Yıldız oyuncunun gol sevincinde babasına mesaj gönderdiği kaydedildi.
Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti. Golden sonra kameralara dönüp, el öpme hareketi yapan Kerem'in, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.
"BUGÜN SAKİN OYNA, GOLÜNÜ ATACAKSIN"
Fanatik'in haberine göre, hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi.
MAÇTAN SONRA BABASINI ARADI
Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu