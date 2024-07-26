Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi: Teklifi duyurdular!
Galatasaray'ın, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.
Galatasaray yaz Transfer döneminde Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Faslı yıldızın bonservisini aldı.
Galatasaray transferde yeni rotasını orta sahaya çevirdi. Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası sarı kırmızılı yönetim, Wendel'in kulünü Zenit ile anlaşma sağlayamadı.
Brezilyalı oyuncunun alternatifi Brezilya'da bulundu. Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.
BREZİLYA BASINI TEKLİFİ DUYURDU
MSN Brasil'in haberine göre Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Brezilya ekibi tok satıcı rolünde olmayı düşündüğü için teklifin yükseltilmesini bekliyor.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi
- Fenerbahçe'den Paris 2024 paylaşımı
- Iğdır FK, Alp Arda'yı kiraladı!
- Trabzonspor, Savic transferini açıkladı!
- Fenerbahçe, Tina Charles'ı transfer etti
- Nicolas Pepe'den transfer açıklaması!
- Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu
- Teknik direktör görevden alındı!
- Ferdi Kadıoğlu: 'Henüz 24 yaşında...'
- Arda Güler, Real Madrid ile yeni sezonu açıyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi