Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi: Teklifi duyurdular!

Galatasaray'ın, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 20:41
Galatasaray'dan Richard Rios hamlesi: Teklifi duyurdular!
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Galatasaray yaz Transfer döneminde Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Faslı yıldızın bonservisini aldı.

Galatasaray transferde yeni rotasını orta sahaya çevirdi. Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası sarı kırmızılı yönetim, Wendel'in kulünü Zenit ile anlaşma sağlayamadı. 

Brezilyalı oyuncunun alternatifi Brezilya'da bulundu. Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios'u kadrosuna katmak istiyor.

BREZİLYA BASINI TEKLİFİ DUYURDU

MSN Brasil'in haberine göre Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Brezilya ekibi tok satıcı rolünde olmayı düşündüğü için teklifin yükseltilmesini bekliyor.


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