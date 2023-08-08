Galatasaray'dan Rodrigo de Paul hamlesi

Yayınlanma: 08.08.2023 - 19:09

Güncelleme: 08.08.2023 - 19:09

Transferde önemli hamleler yapan Galatasaray için İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya merkezli Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, Atletico Madrid'in orta sahası Rodrigo de Paul ile ilgileniyor.

MADRID'İN İSTEDİĞİ ÜCRET ORTAYA ÇIKTI

Haberde Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği oyuncunun satılmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Rodrigo de Paul

İspanyol devinin Rodrigo de Paul için 20 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi.

YILDIZLI KADROSUNA EKLEMEK İSTİYOR

Haberde ayrıca Zaniolo, Sergio Oliveira, Mertens ve Icardi gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın oyuncuyu ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Atletico Madrid ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan De Paul, Serie A'da Udinese formasıyla 177; La Liga'da ise başkent kulübü ve Valencia adına 100 maça çıktı. Arjantinli futbolcu milli formayı ise 54 kez giydi.