Galatasaraylı Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgilendiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:35
Galatasaraylı Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu
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Yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'dan Victor Nelsson ile ilgileniyor.

Haberde, İngiliz ekibinin, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılı yetkililerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle United, Borussia Dortmund ve Arsenal'ın ilgilendiği aktarıldı.

7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.

24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.


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