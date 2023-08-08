Galatasaraylı Victor Nelsson'a İngiltere Premier Lig ekibi talip oldu
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da ayrılacak isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Galatasaray'dan Victor Nelsson ile ilgileniyor.
Haberde, İngiliz ekibinin, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılı yetkililerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Oyuncu ile daha önce Tottenham, Sevilla, Atalanta, Newcastle United, Borussia Dortmund ve Arsenal'ın ilgilendiği aktarıldı.
7 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Galatasaray'a 2021 yazında transfer olan Nelsson'un takımıyla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar ediyor.
24 yaşındaki Victor Nelsson, Galatasaray formasıyla çıktığı 81 resmi maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2021-22 sezonunun başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.
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