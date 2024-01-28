Galatasaray'dan Sacha Boey'a veda: Bonservisi belli oldu!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:59

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:59

Galatasaray, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'a veda etti.

Galatasaray'dan yapılan veda açıklamasında, "Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! Her şey için teşekkürler!" denildi.

Galatasaray ayrıca Sacha Boey'un Okan Buruk'a veda ettiği bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızıların açıklamasında "Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, İstanbul'dan ayrılmadan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek teknik direktörümüz Okan Buruk ile vedalaştı" ifadeleri kullanıldı.

SACHA BOEY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?

Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için yaptığı açıklamada, Fransız futbolcu için 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon euro bonus alınacağını açıkladı.

Sacha Boey için yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir."