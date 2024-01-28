Son Dakika: Galatasaray, Sacha Boey'in transferini resmen açıkladı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:35

Güncelleme: 28.01.2024 - 11:51

Galatasaray, Sacha Boey'in transferi için Bayern Münih ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Boey'in transferinden net 30 milyon Euro gelir elde edileceği belirtildi.

BAYERN MÜNİH SACHA BOEY'İ DUYURDU

Galatasaray, Alman kulüp ile Boey transferi için ayrıca 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların gelirlerini kulübün alacağını duyurdu.

Bayern Münih ise Sacha Boey ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey’nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50’sini şirketimize ödeyecektir."