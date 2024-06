Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan

Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun golü belli oldu.

Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol:

Tetê's group stage volley has been voted fans' Goal of the Season! ??@Heineken || #UCLGOTT pic.twitter.com/058IxI7PTe