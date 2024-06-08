Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan

Galatasaray forması giyen Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 16:04
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan
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Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun golü belli oldu. 

Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol: 

 


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