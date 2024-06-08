Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'dan
Galatasaray forması giyen Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
Şampiyonlar Ligi'nde 2023/24 sezonunun golü belli oldu.
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol:
Tetê's group stage volley has been voted fans' Goal of the Season! ??@Heineken || #UCLGOTT pic.twitter.com/058IxI7PTe— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 8, 2024
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