Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 2 isim kadroda yok!
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, Yunus Akgün ile Ismail Jakobs'un sakatlık nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını duyurdu.
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Ismail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maç kadrosuna alınmadı.
Sarı-kırmızılılar iki oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır" ifadeleri yer aldı.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yunus Akgün'ün bu süreçte Boluspor, Adana Demirspor, AZ Alkmaar ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
30 MAÇTA 18 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
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