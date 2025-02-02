Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'dan transfer açıklaması!

Süper Lig'in 22. haftasında pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson'un transfer ihtimali nedeniyle kamp kadrosunda yer almadığını duyurdu.

Kamp kadrosu belli oldu: Galatasaray'dan transfer açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:33

Galatasaray, Victor Nelsson'un transfer ihtimali gerekçesiyle Gaziantep FK kafilesinde yer almayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Yunus Akgün'ün yanında transfer ihtimali bulunan Victor Nelsson'un kendi isteğiyle kamp kadrosuna alınmadığı ifade edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer almamaktadır. Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır."


Etiketler: #Victor Nelsson #galatasaray #transfer #gaziantep fk

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