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Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:14
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
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Galatasaray, 23. kez Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı kulüp Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek mutu sona ulaştı.

Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevincini taraftarıyla paylaştı.


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