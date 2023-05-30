Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından şampiyonluk paylaşımı yaptı.
Galatasaray, 23. kez Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılı kulüp Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek mutu sona ulaştı.
Galatasaray sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevincini taraftarıyla paylaştı.
Büyük #Galatasaray Taraftarı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023
Hazır mıyız? ??? pic.twitter.com/uMPG41cppJ
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