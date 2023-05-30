Süper Lig'de 23. kez şampiyon Galatasaray: Ankaragücü 1-4 Galatasaray

Yayınlanma: 30.05.2023 - 18:58

Güncelleme: 30.05.2023 - 22:05

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligde 23. şampiyonluğunu ilan etti.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 7. dakikada Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile öne geçti. Başkent ekibi 16. dakikada Milson ile sarı-kırmızılılara yanıt verdi ve 1-1'i yakaladı.

Arjantinli yıldız 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

SÜPER LİG'DE 23. ZAFERİNE ULAŞTI

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Galatasaray, 73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. Portekizli futbolcu Sergio Oliveira 78. dakikada sahneye çıkarak sarı-kırmızılıların 4. golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray rakibini 4-1 mağlup etti.

Başkentte aldığı galibiyet ile puanını 82'ye çıkaran Galatasaray 23. kez şampiyon oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.