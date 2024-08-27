Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e 2 transfer!

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki Eren Aydın ve 22 yaşındaki Siraçhan Nas'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2024 - 16:33
Galatasaray'dan TFF 1. Lig'e 2 transfer!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Galatasaray'dan Eren Aydın ve Siraçhan Nas’ın kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Eren Aydın ve Siraçhan Nas’ın, Boluspor Kulübü’ne 2024-2025 sezonu sonuna dek geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

BOLUSPOR RESMEN AÇIKLADI

Boluspor'dan yapılan açıklamada ise Eren Aydın ve Siraçhan Nas'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Her iki futbolcu da Boluspor'un bugünkü antrenmanında yer aldı.


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