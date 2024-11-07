Galatasaray'dan Tottenham galibiyeti sonrası paylaşım: 'Dize getirdiğimiz takımlar...'

Galatasaray, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'dan Tottenham galibiyeti sonrası paylaşım: 'Dize getirdiğimiz takımlar...'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 23:44

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 yendi. 

Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen (2) kaydetti. 

Galatasaray, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. 

Sarı kırmızılı ekip, yaptığı paylaşımda "Avrupa’da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" ifadelerini kullandı.

 


Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #tottenham

İlgili Haberler

Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı!

Galatasaray'da Mauro Icardi sakatlandı!
Galatasaray'da Avrupa golcüsü Yunus Akgün!

Galatasaray'da Avrupa golcüsü Yunus Akgün!
Galatasaray'da Dries Mertens'e plaket!

Galatasaray'da Dries Mertens'e plaket!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler