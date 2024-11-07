Galatasaray'dan Tottenham galibiyeti sonrası paylaşım: 'Dize getirdiğimiz takımlar...'
Galatasaray, 3-2 kazanılan Tottenham maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Tottenham'ı 3-2 yendi.
Sarı kırmızılıların gollerini Yunus Akgün ve Victor Osimhen (2) kaydetti.
Galatasaray, galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı ekip, yaptığı paylaşımda "Avrupa’da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" ifadelerini kullandı.
Avrupa’da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi. ?#WeAreTheBestGalatasaray ?? pic.twitter.com/ootJkCSSvN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 7, 2024
Etiketler: #galatasaray #uefa avrupa ligi #tottenham
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