Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'ın Tottenham'la oynadığı maçın 80. dakikasında Mauro Icardi sakatlandı. Yıldız oyuncu sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili "Mauro ile ilgili yarın sabah MR çekeceğiz. Ondan sonra netleştireceğiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 23:07
Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Tottenham'ı konuk etti. Sarı kırmızılıların 3-2 kazandığı maçta Mauro Icardi sakatlandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arjantinli yıldız, 80. dakikada Tottenham kalecisi Forster'a baskı yapmaya çalışırken kendini yere bıraktı.

Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

Değişiklik isteyen Mauro Icardi sahadan sedyeyle ayrıldı. Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna girdi.

Tottenham maçına devam edememişti: Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması!

YENER İNCE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, karşılaşmanın hemen ardından Icardi ile ilgili açıklama yaptı. İnce, "Osimhen ve Yunus yoruldukları için çıktılar. Icardi'nin durumu MR sonra belli olacak. Dizinde bir esneme hissetti" dedi.

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