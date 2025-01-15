Galatasaray'dan transfer ve rekor gelir açıklaması: '70 milyon doları geçtik'

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:37

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:37

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, sponsorluk imza töreninde transfer hakkında konuştu.

"TARİHTE BİR REKOR"

Yelkencioğlu, "70 milyon doları geçtik şu anda sponsorluk anlaşmalarından. Galatasaray tarihinde bir rekor. Futbol formamızda yer kalmadı. Başka branşlarımız var; 17 branşımız var, sponsorları oraya bekliyoruz. Yenileri gelecektir" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer konusunda gelen soruya cevap veren Niyazi Yelkencioğlu, "Zaten transfer çalışması yapıyor arkadaşlar, hocamızla beraber. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transferler yapacağız. Çünkü bu sene bizim için çok önemli. Takımımıza daha fazla katkı verecek oyuncular gelecektir. Onlarla daha kuvvetli olacağız. Tabii ki sponsorluklar elimizi güçlendiriyor, mali durumumuzu güçlendiriyor. Ne kadar çok sponsorumuz olursa o kadar kaliteli oyunculara yöneliyoruz. Sponsorluklar arttıkça oyuncu kalitemiz de artıyor. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışacağız" sözlerini sarf etti.