Premier Lig ekibi yakın takipte: Galatasaray'dan Fransız futbolcuya kanca!
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da forvet arayışları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız futbolcu Elye Wahi ile ilgilendiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'de devre arasında kadrosuna birden fazla bölgeye transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray'da listede olan isimlerden Paulo Dybala, Georges Mikautadze ve Amine Gouiri'yle yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin alternatifini Fransa'da bulduğu iddia edildi.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Galatasaray, Marsilya'dan Elye Wahi ile ilgileniyor
KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATMAK İSTİYOR
Haberde Wahi'yle ilgilenen takımlar arasında Premier Lig ekibi West Ham United'ın da bulunduğu, sarı-kırmızılı kulübün transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde bitirmek istediği ifade edildi.
Marsilya'nın ise satmaya sıcak bakmadığı 22 yaşındaki futbolcu için acele etmek istemediğine dikkat çekildi. West Ham'ın teklifinin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama olabileceği aktarıldı.
Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elya Wahi bu sezon 14 maçta süre alırken 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Wahi, bu sezon başında 25 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya imza attı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Montepellier ve Lens formalarını da giydi.
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