Osimhen'i izlemeye gelmişlerdi: Galatasaray'ın 3 yıldızı Avrupa radarında!

Yayınlanma: 15.01.2025 - 10:01

Güncelleme: 15.01.2025 - 10:01

Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa kulüplerinin takibinde.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Avrupa'daki takımlar tarafından yakından izleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Victor Osimhen için Galatasaray'ın maçlarına gelen scoutların üç futbolcuyu da raporlamaya başladığı belirtildi.

3 FUTBOLCUYA İLGİ

Haberde bu isimlerin Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Yunus Akgün olduğu aktarıldı. Barış Alper ve Sara'yı Premier Lig ekiplerinin transfer listesine dahil ettiği, Barış Alper'le Nottingham Forest'ın ilgilendiği ifade edildi.

PERFORMANSLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Galatasaray formasıyla Victor Osimhen bu sezon 17 maçta süre aldı. Yıldız futbolcu 13 kez ağları havalandırıp altı asist kaydetti.

Barış Alper Yılmaz ise 27 maçta sahaya çıkarken 11 gol ve bir asistle oynadı.

Sarı-kırmızılıların bir diğer yıldızı Gabriel Sara bu sezon 25 maçta görev yaparken iki gol ve yedi asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da bu sezonun dikkat çeken isimlerinden Yunus Akgün, sahaya çıktığı 26 maçta 11 gol ve yedi asistle oynadı.