Galatasaray'dan transferde Eren Elmalı hamlesi: İki kulüp el sıkıştı iddiası!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:22

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:22

Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

TRABZONSPOR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'un haberine göre Galatasaraylı yöneticiler, bordo-mavililer ile bonservis pazarlıklarına yeniden başladı. Sarı-kırmızılıların, evrakların yetişmesi halinde 24 yaşındaki milli futbolcuyla sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 1,2 milyon Euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Tarafların kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı, bu sezon 22 maça çıktı ve 1 asist yaptı.