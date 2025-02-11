Altınordu'dan tarihi karar: Fenerbahçe ile Galatasaray devreye girdi!
TFF 2. Lig ekibi Altınordu, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasının ardından yatılı oyuncu barındırmama kararı almıştı. Bu karar nedeniyle dağılan U14, U15 ve U17 takımlarının oyuncuları Fenerbahçe ile Galatasaray ile anlaşmaya başladı.
Türk futbolunda Seyit Mehmet Özkan başkanlığında şirketleşmesinin ardından kurduğu altyapı tesisleri ve oyuncu yetiştirme konusunda parmakla gösterilen Altınordu, U19'dan sonra 3 farklı yaş kategorisinde daha akademi liglerinden çekildi.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciası sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yatılı oyuncu barındırmama kararı almasının ardından U14, U15 ve U17 takımları dağıldı. Bu yaş gruplarında gelişim liglerinden çekilen Altınordu'nun futbolcuları farklı kulüplerle anlaşmaya başladı.
BÜYÜK BÖLÜMÜ FENERBAHÇE'YE GİTTİ
Aralık ayında profesyonel sözleşme imzalayan 22 kişilik U17 takımının yanı sıra U14 ve U15 takımlarından milli futbolcuların büyük bölümünü Fenerbahçe kaptı ve lisanslarını TFF'den çıkarmaya başladı.
Galatasaray'ın da bazı Altınordulu oyuncularla anlaşıp lisanslarını çıkarmaya başladı.
Beşiktaş yönetiminin İzmir temsilcisinden futbolcu almama kararı verdiği belirtildi.
BONSERVİS YOK, SADECE PAY VAR
Altınordu'nun farklı kulüplere giden milli oyuncularından bonservis ücreti almayacağı, yapılacak sözleşmelerde oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma maddesi yer aldığı dile getirildi.
Yıllardır Türkiye'nin birçok ilinden oyuncu keşfedip altyapıda barındıran kırmızı-lacivertli kulüp şu an için sadece İzmir bölgesinden yetişen oyuncularla U11, U12 ve U13 kategorilerinde yarışmaya devam ediyor. Futbol okulları ise tüm Türkiye'de faaliyetlerini sürdürüyor. Akademi liglerinde dağılan kategorilerde pek çok Türkiye şampiyonluğu bulunan Altınordu, ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde de temsil etmişti.
Galatasaray'ın şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular:
Cem Efe Eroğlu
Eren Kaya
Kuzey Yıldız
Ahmet Poyraz Çakmak
Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu
Muhammet Burak Görgin
Eren Topaloğlu
Eymen Ayyıldız
Yusuf Bahram
Yağız Ünlen
Mert Samed Selam
Doruk Kadiroğlu
Poyraz Kirişkuzu
Yusuf Sivaslıoğlu
Fenerbahçe'nin şu ana kadar lisansını çıkardığı oyuncular:
Ömer Yiğit Tiryakigil
Ata Gür
Enis Budak
Mustafa Serhan Kök
Baran Yolaçan
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan transferde son hamle!
- Altınordu'dan tarihi karar: İki dev hamle yaptı!
- Fenerbahçe'de transfer iptal!
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
- Dursun Özbek'ten Murat Sancak'a 'küfür' yanıtı!
- Dursun Özbek'ten derbi için yabancı hakem açıklaması!
- Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
- Luka Doncic yeni takımıyla siftahı yaptı!
- NBA All-Star kadrosunda 2 değişiklik!
- 'Türk futbolunun tahammülü kalmamıştır'
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'