Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı: KAP'a bildirildi!
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray, sağ bek transferi için geri sayıma başladı. Sarı-kırmızılılar, bir süredir gündemde olan Przemyslaw Frankowski'de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için oyuncu ve kulübü Lens'i ikna etti.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray Kulübü, KAP'a yaptığı açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
L'Equipe'te yer alan haberde ise; Frankowski'nin Lens'ten 2 milyon Euro maaşla yeni kontrat ve 2.5 yıllık yeni sözleşme istediği ancak Fransız kulübünün, 2028'de bitecek sözleşmesinin verdiği güçle bu teklifi reddettiği; Polonyalı oyuncunun da veda talebini kulüp yönetime ilettiği belirtildi.
Polonyalı oyuncunun Lens'ten istediği 2 milyon Euro maaşı Galatasaray'dan alacağı, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı vurgulandı.
Galatasaray'ın, Polonyalı futbolcu için Lens'e 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği Frankowski'nin opsiyonunun ise 8 milyon Euro olduğu kaydedildi.
ANTRENMAN YAPMAYI VE OYNAMAYI REDDETTİ
Öte yandan Foot Mercato'daki haberde Frankowski'nin Galatasaray'a transfer olmak için Lens'e rest çektiği ve Fransız ekibinde antrenmana çıkmayı ve oynamayı reddettiği belirtildi.
29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferini tamamlamak için bu gece (pazartesi) İstanbul'a geleceği iddia edildi. Frankowski'nin, Galatasaray'a transferi için saat 20.00-20.30 sularında İstanbul'a ineceği kaydedildi.
Frankowski, sağ bekin yanı sıra sağ ve sol kanat bek olarak da forma giyebiliyor.
21 MAÇTA FORMA GİYDİ
Frankowski, Galatasaray'a transfer durumu nedeniyle Lens'in ligde son oynadığı Nice maçının kadrosunda yer almamıştı.
Lens'te bu sezon 21 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.
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