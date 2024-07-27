Galatasaray'dan Tete tepkisi: 'Kan beynime sıçradı'

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili, "Tete olayını duyunca kan beynime sıçradı. Hemen Başkanımızı aradım. Kendisi gerekli talimatları verdi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:44
Galatasaray'dan Tete tepkisi: 'Kan beynime sıçradı'
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Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Eray Yazgan, Haluk Yürekli'ye yaptığı açıklamada, "Tete olayını duyunca kan beynime sıçradı. Hemen Başkanımızı aradım. Kendisi gerekli talimatları verdi. Ardından Erden Timur'u aradım. Ne Erden Timur ne de Galatasaray bu muameleyi hak ediyor" dedi.

Eray Yazgan

Tete'nin sözleşmesini sızdıran gazeteciyle ilgili ise "Bahsi geçen gazeteciyle görüştüm ve bildiklerini savcıya anlatmasını söyledim" ifadelerini kullandı.


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