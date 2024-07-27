Galatasaray'dan Tete tepkisi: 'Kan beynime sıçradı'
Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili, "Tete olayını duyunca kan beynime sıçradı. Hemen Başkanımızı aradım. Kendisi gerekli talimatları verdi" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Tete'nin sözleşme detaylarının paylaşılmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.
Eray Yazgan, Haluk Yürekli'ye yaptığı açıklamada, "Tete olayını duyunca kan beynime sıçradı. Hemen Başkanımızı aradım. Kendisi gerekli talimatları verdi. Ardından Erden Timur'u aradım. Ne Erden Timur ne de Galatasaray bu muameleyi hak ediyor" dedi.
Eray Yazgan
Tete'nin sözleşmesini sızdıran gazeteciyle ilgili ise "Bahsi geçen gazeteciyle görüştüm ve bildiklerini savcıya anlatmasını söyledim" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan Tete tepkisi
- Arabistan'dan Semih Kılıçsoy hamlesi!
- Bayern Münih'ten Tah için yeni teklif!
- Hatayspor'dan transfer açıklaması!
- Beşiktaş'ın hazırlık maçında rakibi Gençlerbirliği
- Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile anlaştı!
- U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!
- Galatasaray'ın Avusturya'daki son rakibi Parma
- Fenerbahçe'den TFF'ye ziyaret!
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den flaş 'SGK borcu' açıklaması
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- TRT olimpiyat yayınını kesti!
- Özgür Özel'den savcılığın TÜİK kararına jet yanıt
- Tuğrul Türkeş Bakan Tunç'u hedef aldı
- 'Hamas liderini meclise davet edelim'
- Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesine gidildi