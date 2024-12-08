Galatasaray'dan yayıncı kuruluşa tepki: 'Bu komplonun parçasısınız'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 22:41

Güncelleme: 08.12.2024 - 22:41

Galatasaray, Sivasspor maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon için yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Lehimize pozisyonları göstermeyen, diğer pozisyonları tekrar tekrar gösteren beIN Sports! Siz de devam eden bu komplonun parçasısınız.

Haklılığımızı her seferinde maçtan saatler sonra ortaya çıkan kamera açılarında görmek istemiyoruz. Rejideki piyonlarınızın, taraflı yayınlarınızın hesabını vereceksiniz!"