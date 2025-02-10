Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi ortaya çıktı.
Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, pazar günü MR'ı çekilen 24 yaşındaki oyuncunun 7-10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. haftasında oynanan Ajax maçının 61. dakikasında dizinden sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
AZ ALKMAAR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?
Yunus Akgün'ün UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat tarihinde oynanacak olan AZ Alkmaar mücadelesinde oynama ihtimali zor gözüküyor.
30 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #sakatlık
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