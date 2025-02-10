Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün'ün sahalara dönüş tarihi ortaya çıktı.

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:45

Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, pazar günü MR'ı çekilen 24 yaşındaki oyuncunun 7-10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor. 

NE OLMUŞTU?

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 8. haftasında oynanan Ajax maçının 61. dakikasında dizinden sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. 

AZ ALKMAAR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Yunus Akgün'ün UEFA Avrupa Ligi'nde 13 Şubat tarihinde oynanacak olan AZ Alkmaar mücadelesinde oynama ihtimali zor gözüküyor. 

30 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Milli oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 11 gol 7 asistlik performans sergiledi. 


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #sakatlık

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla...'

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla...'
Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!

Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı: Sebebi ortaya çıktı!
Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona yakın: Maliyeti ortaya çıktı!

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu sona yakın: Maliyeti ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler