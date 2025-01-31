Sözleşme görüşmeleri devam ediyordu: Yunus Akgün'den flaş talep!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:10

Güncelleme: 31.01.2025 - 17:12

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için flaş bir iddia gündeme geldi.

343 Digital Youtube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon Euro istediğini iddia etti.

Haluk Yürekli'nin o sözleri şu şekilde:

"Yunus Akgün, sen 3 milyon Euro istemek için daha varını yoğunu ortaya koyacaksın. Sen yönetici olarak masaya yumruğunu vuramıyorsun. Bir yerde birisi çıkar, masaya yumruğunu vurur, ne yapacağını şaşırırsın. Hiçbir oyuncu, Galatasaray'ın kendisinden büyük değildir."

"Yunus Akgün'ün menajeri (Cenk Melih Yazıcı - D'Avila), 'Çıkış maddesini kullanırız, Yunus'u götürürüz' diyormuş. Yunus senin menajerin bunu söylüyorsa sen de bunun önüne geçmiyorsan sana hiçbir şey söyleyemem! Menajeri, Galatasaray'a aba altından sopa gösteremez."

"Oyuncular, sözleşme görüşmelerinde işleri buraya kadar getiriyorsa Allah yollarını açık etsin. Galatasaray taraftarı futbolculardan çok Galatasaray'ı sever."

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.