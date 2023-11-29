Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:42

Güncelleme: 29.11.2023 - 09:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, organizasyonda elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip elemelerden gruplara adını yazdırarak 25 milyon Euroluk geliri kasasına koymuştu. Şu ana dek grup performansından 3 milyon 700 bin Euro elde eden Galatasaray'ın son 16'ya kalması halinde toplam geliri 44 milyon Euro bandına dayanabilir.

GRUPTAN ÇIKARSA 9 MİLYON 600 BİN EURO

Galatasaray, gruptaki son 2 maçını kazanması alinde 5.6 milyon euro kazanacak. Bu sonuçlarla son 16 turuna adını yazdıracak olan temilcimiz kasasına 9 milyon 600 bin Euro daha koyacak.

Grup aşamasında 18 milyon 930 bin Euro kazanacak olan Galatasaray son 16 turuna toplam 43 milyon 930 bin Euro gelirle gidecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Manchester United'ı ağırlayacak.