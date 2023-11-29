Galatasaray'ı bekleyen dev gelir!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki kalan maçlarını kazanırsa dev gelir elde edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, organizasyonda elde ettiği gelirle de dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılı ekip elemelerden gruplara adını yazdırarak 25 milyon Euroluk geliri kasasına koymuştu. Şu ana dek grup performansından 3 milyon 700 bin Euro elde eden Galatasaray'ın son 16'ya kalması halinde toplam geliri 44 milyon Euro bandına dayanabilir.
GRUPTAN ÇIKARSA 9 MİLYON 600 BİN EURO
Galatasaray, gruptaki son 2 maçını kazanması alinde 5.6 milyon euro kazanacak. Bu sonuçlarla son 16 turuna adını yazdıracak olan temilcimiz kasasına 9 milyon 600 bin Euro daha koyacak.
Grup aşamasında 18 milyon 930 bin Euro kazanacak olan Galatasaray son 16 turuna toplam 43 milyon 930 bin Euro gelirle gidecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda evinde Manchester United'ı ağırlayacak.
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