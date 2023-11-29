Galatasaray'ın rakibi Manchester United: İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama ihtimalleri

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:27

Güncelleme: 29.11.2023 - 09:27

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A grubunda 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grubunda bu akşam Manchester United'ı konuk edecek olan Galatasaray, dev rakibini mağlup edip son 16 için avantaj yakalamak istiyor.

İşte Galatasaray'ın son 16'ya kalması için ihtimaller:

Galatasaray'ın da bulunduğu A grubunda Bayern Münih 12 puanda ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.

İkinci Kopenhag ve 3. Galatasaray'ın 4'er puanı bulunurken, son sıradaki Manchester United'ın puanı 3.

Galatasaray bu akşam konuk edeceği Manchester United'ı ve son maçında deplasmanda Kopenhag'ı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray bu akşam kazanır, Kopenhag da Bayern Münih karşısında puan kaybederse Sarı-Kırmızılılara Danimarka deplasmanında üst tur için 1 puan dahi yetecek.

Galatasaray bu akşam Manchester United'a kaybederse, son hafta Kopenhag'ı yenmek zorunda kalacak ve Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.