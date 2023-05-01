Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme
Beşiktaş Kulübü'nün resmi sosyal medya hesapları, Süper Lig'in 32. haftasında 3-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasının ardından paylaşımlarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesapları, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettikleri derbinin ardından çeşitli paylaşımlar yaptı.
İlk paylaşımda 'Susma' emojisi paylaşıldı.
İkinci paylaşımda ise Galatasaray'ın Mauro Icardi için gollerde kullandığı Simge Sağın'ın 'Aşkın olayım' şarkısından bir dize paylaşıldı. Maç sonu bilgilendirme gönderisinde Aboubakar fotoğrafı ve 'İşte seninle bir ömür böyle' sözleri kullanıldı
Ayrıca stadyumda da maç sonu Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısı çalındı.
Beşiktaş'ın üçüncü paylaşımında ise Galatasaray'ın maç öncesi aslan fotoğrafı ile birlikte paylaştığı 'Konsantrasyon' sözüne atıf yapıldı. Beşiktaş görselde kedi kullanırken 'Konsantrasyon' yazısı yazıldı ve gülme anlamına gelen harfler paylaşıldı.
Beşiktaş, dördüncü paylaşımında ise Galatasaray ile Vodafone Park'ta oynadığı lig derbilerinde aldığı sonuçların skorbordlarını paylaştı ve "8-9 senedir..." sözleri yer aldı.
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