Spor yazarları Beşiktaş - Galatasaray derbisini yorumladı: 'Beşiktaş lige ayar veriyor'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:00

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:06

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek zirve yarışında ben de varım dedi. Spor yazarları 4 gollü derbiyi yorumladı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği lider Galatasaray’ı 1-0 geriden gelip 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeni bir soluk getirdi. 3. sıradaki Siyah-Beyazlılar, Galatasaray’la arasındaki puan farkını 5’e düşürdü. Kartal, ligin ilk yarısında 2-1 kaybettiği derbinin ardından bu kez 3-1 kazanarak olası ikili averaj hesabında Galatasaray’ı geçti. Sarı-Kırmızılıların, ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı da 3." (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ LİGE AYAR VERİYOR"

Lemi Çelik: "Beşiktaş’ta sağda Rosier ve Redmond kanat organizasyonlarıyla adeta Galatasaray’ın sol tarafını perişan etti. Kartal’ın bütün akınları ve ortaları buradan geldi. Okan Buruk buna bir önlem almadı. Galatasaray’da eksik olan bir şey daha vardı ki Beşiktaş’ın attığı tüm yan toplar, duran toplar ile kornerlerde rakibinin en uzun adamlarını Torreira ve Oliveira ile eşleştiriyor. Bir de burada adam markajı yapması gereken yerde alan markajı uygulatıyor. Duran toplarda yapılan hatalar, Sarı-Kırmızılıların çok rahat gol yemesine neden oluyor. Mutlaka adam adama ve boyuna uygun savunma eşleşmeleriyle adam markajı yapılmalı.

Sonuç olarak Galatasaray’ın orta sahası üretkenlikten uzak ve verimsizdi. Oliveira, Mertens, Torreira ne savunmada ne hücumda vardı. Bütün orta saha üstünlüğünü Beşiktaş’a kaptırdılar. Haliyle de orta saha üstünlüğünü ele geçiren Beşiktaş derbide geriden gelip galibiyete uzandı, Fenerbahçe’ye de büyük bir destek sağladı. Bu galibiyet şampiyonluk yarışını tekrar kızıştırır." (Cumhuriyet)

"MAÇ 90 DAKİKADIR"

Adnan Dinçer: "Galiba Galatasaray lider havasında puan farkına güvenerek derbiyi alacağına çok inanmış. Oysa ki bu karşılaşma onların en önemli köşe başıydı! Bir orkestra şefi gibi orta alanı yöneten Salih bana göre takımının ve derbinin en etkili futbolcusuydu. Eğer Cenk ve Aboubakar ikinci yarıda biraz daha etkili olsalardı fark büyüyebilirdi! Bunda oyunu rahat oynayan Galatasaray’ın özgüven fazlalığı vardı. Golcü usta Icardi’den daha etkili yararlanamamaları onlara pahalıya patladı." (Cumhuriyet)

"YARIŞTA VARIM"

Ebru Kılıçoğlu: "Özellikle Aboubakar, Muslera’yı ve Galatasaray savunmasını peş peşe üzüyor. Öte yandan Beşiktaş’ın ikinci golü bu tempodan ve baskıdan değil Oliviera’nın hatasından geliyor. Onun 58. dakikada kaybettiği top, Hadziahmetovic tarafından gol olarak imzalanıyor. Kalan dakikalarda önce Beşiktaş sonra Galatasaray peş peşe baskı yapıyorlar birbirlerinin kalelerine. Son derece hızlı ve sert geçen maçta, Galatasaray son dakikaları üç puanı rakibine kaptırmamak için uğraşsa da Beşiktaş Aboubakar ile uzatmalarda bulduğu golle “Kusura bakma, ben de yarışta varım” diyor." (Cumhuriyet)

"EMEKLE KAZANDI"

Gülengül Altınsay: "Kartal nihayet kanatlarını etkin kullanıyor. Zaten 25’ten sonra yorulan rakibi karşısında oyunun hâkimi onlar. 2. yarıya o kadar etkili başlıyor ki Beşiktaş golün gelmemesi haksızlık olurdu. Kalede Muslera da olsa Amir’in golüne engel olunamıyor. Sonra Cim-Bom bir gayret beraberlik golü ararken Beşiktaş da farkı açma derdinde. Bu arada Galatasaray’a çıkmayan kartlar Beşiktaş’a çıkmaya başlıyor. Son dakikalarda Galatasaray inanılmaz bastırıyor ama 3. golü bulan Kartal olunca zirvede hesaplar karışıyor." (Cumhuriyet)

"MAÇ TAKVİMİ RİTMİNİ BOZDU"

Uğur Meleke: "Kasım-mart döneminde ligde üst üste 14 müsabaka kazanan Galatasaray’ın son 45 günde 7 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi var. Bence bu düşüşte bir anahtar sebep öne çıkıyor: Sarı kırmızılıların fikstürünün bir ara aşırı rahat olması. Galatasaray şubatı 2, mart ayını ise 3 müsabakayla tamamladı sadece. Elbette her futbolcu, her teknik adam fikstürü rahat olsun ister ancak Galatasaray’ın ritmini bu aşırı boşluklu maç takvimi bozdu bence. Galatasaray’ın son 7 resmi maçında yalnızca 3 galibiyet alabilmesinin bir başka sebebi de bence bazı oyuncuların üzerine ekstra yük binmesi oldu. Sarı kırmızılılar, 9 gün içindeki Kayseri-Alanya-Karagümrük maçlarını (Karagümrük ilk yarısında en uçta Zaniolo’nun görev alması dışında) aynı 11’le oynadı." (Hürriyet)

"İLK DAKİKALARDA ÜSTÜNDÜ"

Attila Gökçe: Şampiyonluğun favori takımı Galatasaray ev sahibi Beşiktaş önünde golü bulana kadar üstün ve etkili olan taraftı. İki taraf da birbirlerine topu kullanacak alan ve zaman bırakmıyorlardı ama, hem Beşiktaş’ın, hem de Galatasaray’ın usta oyuncuları hücumda pozisyon yaratmak için olağanüstü çaba harcıyorlardı. (Milliyet)

"ICARDI'Yİ TOPLA BULUŞTURAMIYOLAR"

Osman Şenher: "Final haftaları yaklaştıkça Galatasaray’da sebebini bilemedeğimiz bir dağınıklık ve hatalar görünüyor. Deplasmanda oynuyorsun, rakip Beşiktaş... Süper Lig’in üçüncü büyüğü... Çok da iyi bir takım olmuşlar. Golü de buluyorsun ama orta sahada maalesef topu tutamayınca, siyah-beyazlıların sağdan soldan gelen bütün atakları Cim-Bom’un kalesinde gol tehlikesi oldu. İkinci golde ise Muslera topu, önündeki Oliveira’ya verdi. O da uyuyunca Hadziahmetovic topu kaparak fileleri havalandırdı. Galatasaray defansına övgüler yağdırıyoruz. Orta saha için Avrupa kalitesinde diyoruz. Maalesef bu futbolcular büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Beşiktaş’ta Gedson ve Salih oyuna ağırlığını koyarken, sarı-kırmızılılarda Mertens ve Oliveira resmen sallandılar, takımlarına en ufak bir katkı veremediler. Düşünebiliyor musunuz yıldız bir santrfor, şampiyonluğa oynayan takımın gol yollarındaki en etkili silahı skoru değiştirmek için topla buluşamıyor. Bana saçma sapan geliyor." (Milliyet)