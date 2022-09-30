Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Floyd, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Jehyve Floyd'un Medical Park'ta yapılan kontroller sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jehyve Floyd, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki pivotun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4-6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
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