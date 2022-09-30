Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Floyd, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Jehyve Floyd'un Medical Park'ta yapılan kontroller sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

AA
30 Eylül 2022 Cuma, 18:59
Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Floyd, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jehyve Floyd, ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki pivotun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un sponsor hastanemiz Medical Park'ta yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4-6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Jehyve Floyd sakatlık

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