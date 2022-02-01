Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 5 eksik bulunuyor.
Galatasaray devre arası kampını Antalya'da yapmakaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar kamp kadrosunda yer alan futbolcuları açıkladı.
Buna göre sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.
Antalya kamp kadromuz pic.twitter.com/72xVU8TvwL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 1, 2022
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