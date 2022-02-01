Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2022 Salı, 15:44
Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı
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Galatasaray devre arası kampını Antalya'da yapmakaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar kamp kadrosunda yer alan futbolcuları açıkladı.

Buna göre sakatlığı bulunan Muslera, Sacha Boey, Fatih Özürk, Diagne ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Mostafa Mohamed kadroda yer almadı.


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