Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

08 Aralık 2022 Perşembe, 12:07

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Galatasaray, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da bulunan Cullinan Belek’te kampa girecek.

Kamp boyunca 2 hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, ikinci hazırlık maçında ise 16 Aralık Cuma günü Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

Kampta gerçekleştirilecek maç programı şöyle:

10 Aralık 2022 Cumartesi 20.00

Galatasaray - Adana Demirspor

16 Aralık 2022 Cuma 17.00

Galatasaray - Toulouse

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, tedavisi süren Sergio Oliveira ve Dünya Kupası’nda görev yapan futbolcuların ilerleyen günlerde Antalya kampına dahil olacağı belirtildi.