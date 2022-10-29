Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan: 'İrfan Can Kahveci ceza almalı'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem İnan, Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyada gündem olan videosu hakkında açıklamalarda bulundu. İnan, sarı-lacivertli futbolcunun ceza alması gerektiğini savundu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Kerem İnan, Arda Turan'ın daha önce ceza aldığı video görüntüyle ilgili bir açıklama yaptı.
GS TV'de konuşan Kerem İnan, sarı-lacivertli futbolcuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Turan, görüntülerden dolayı ceza aldı. İrfan Can Kahveci de görüntülerde küfür ediyor. Sonuç? Bu cezalar sadece Galatasaray'a gelince mi var? Fenerbahçeli futbolcuya neden yok? Yazıklar olsun TFF! Kurullar istifa etmeli" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz'in doğum günü kutlamasında sosyal medyaya düşen bir video ile gündem haline gelmişti.
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