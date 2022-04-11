Galatasaray'ın eski yöneticisi Bülent Tulun: Ribery yetenekli ama ahlaklı biri değil

11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:24

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Bülent Tulun, Ajansspor'a konuştu. Sarı-kırmızılılarda sportif direktörlük ve yöneticilik yapan Tulun, Franck Ribery, Mesut Özil ve Fatih Terim'e dair açıklamalarda bulundu.

Bülent Tulun, 2005 yılında Metz'ten Galatasaray'a 5 milyon Euro'ya transfer olan ancak alacaklarını tahsil edemediği için kulüpten ayrılan Franck Ribery'nin iyi bir insan olmadığını savundu.

Fransız oyuncunun ayrılığında kulüpte olmadığını söyleyen Tulun, "Ribery giderken vardım. O dönem büyük mali problemlerimiz vardı. Ribery’yi 200 bin Euro yüzünden elimizden kaçırdık ama çok ahlâklı bir adam değildi. O kadar çok takım değiştirmesi de boşuna değil. Habersiz gitti. 200 bin Euro alacağı vardı. 2-3 ay geçmişti. FIFA aracılığıyla kulübe protesto çekti ve serbest kalma hakkını kullandı. Bizden ayrıldı. Yetenekli bir oyuncuydu ama dediğim gibi ahlaklı biri değildi" ifadelerini kullandı.

"MESUT, TÜRKİYE'DE BİR ŞEY YAPMADI"

Türkiye'ye gelen ve en çok iz bırakan oyuncunun Didier Drogba olduğunu ifade eden Tulun, "Mesut Özil’in Türkiye’de bir şey yaptığını pek görmedik. Yurt dışındayken iyi bir performans sergiliyordu. Ama maalesef Fenerbahçe’de kendini gösteremedi. Tabii ki Mesut Özil’in yanı sıra Anelka'lar, Roberto Carlos'lar simge ve kıymetli isimler. Fakat bana göre en etkileyici oyuncuların başında Drogba gelir" dedi.

Bülent Tulun, Fatih Terim hakkında da konuştu. Terim'in Galatasaray'a dönme ihtimalinin zor olduğunu söyleyen Tulun, "Gelsin isterim ama biraz zor gibi görünüyor. Bu kadar karmaşık olaylardan sonra Fatih Hocanın da keyfi ve heyecanı kaçmış olabilir" diye konuştu.