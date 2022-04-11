Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 16 milyon TL gelir elde etti
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, maddi anlamda da çok büyük bir gelir elde etti.
Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup eden ve ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde ederek ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sezonun en yüksek maç günü hasılatına ulaştı.
FENERBAHÇE 16 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ
Ceyhun Kuburlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; sarı-lacivertli takım bilet gelirinden 10 milyon, ürün gelirinden 4 milyon ve diğer gelirlerden ise 2 milyon TL gelir elde ederek toplamda 16 milyon TL gelire ulaştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.
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