Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 16 milyon TL gelir elde etti

11 Nisan 2022 Pazartesi, 14:27

Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup eden ve ligde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde ederek ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe, sezonun en yüksek maç günü hasılatına ulaştı.

FENERBAHÇE 16 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ

Ceyhun Kuburlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre; sarı-lacivertli takım bilet gelirinden 10 milyon, ürün gelirinden 4 milyon ve diğer gelirlerden ise 2 milyon TL gelir elde ederek toplamda 16 milyon TL gelire ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde 16 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



