Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya basınında

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2022 Pazartesi, 11:44
<p>Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.</p>

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ağırladığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

<p>Sarı-lacivertli ekibin derbi galibiyeti dünya basınında da yer buldu.</p><p>İşte derbi sonrası atılan o manşetlerden bazıları...</p>

Sarı-lacivertli ekibin derbi galibiyeti dünya basınında da yer buldu.

İşte derbi sonrası atılan o manşetlerden bazıları...

<p><strong>SO FOOT (FRANSA)</strong></p><p>"Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ın elini kolunu bağladı"</p>

SO FOOT (FRANSA)

"Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ın elini kolunu bağladı"

<p><strong>TUTTO MERCATO (İTALYA)</strong></p><p>"Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Zajc ve Serdar Dursun'un golleri belirleyici oldu"</p>

TUTTO MERCATO (İTALYA)

"Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yendi: Zajc ve Serdar Dursun'un golleri belirleyici oldu"

<p><strong>A BOLA (PORTEKİZ)</strong></p><p>"Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun ilk 11'de olduğu derbiyi kazandı"</p>

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun ilk 11'de olduğu derbiyi kazandı"

<p><strong>BENDITO FUTBOL (EKVADOR)</strong></p><p>"Fenerbahçe derbiyi Enner Valencia olmadan kazandı"</p>

BENDITO FUTBOL (EKVADOR)

"Fenerbahçe derbiyi Enner Valencia olmadan kazandı"

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