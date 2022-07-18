Galatasaray'ın Florian Grillitsch ve Leo Dubois ile anlaştığı iddiası

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:11

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile her konuda anlaştı.

Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray, Dubois'in bonservisine 2,5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar başarılı sağ beke 1.3 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon Euro.

FLORIAN GRILLITSCH İMZA AŞAMASINDA

Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch ile transfer için anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch geçen sezon 18 müsabakada oynadı. Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.