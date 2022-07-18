Galatasaray'ın Florian Grillitsch ve Leo Dubois ile anlaştığı iddiası
Süper Lig ekibi Galatasaray, 27 yaşındaki sağ bek Leo Dubois transferi için Fransız temsilcisi Lyon ile anlaşmaya vardı. Orta sahaya da bonservisi elinde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ismi yazıldı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Lyon'un sağ beki Leo Dubois ile her konuda anlaştı.
Hürriyet’in haberine göre, Galatasaray, Dubois'in bonservisine 2,5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan sarı-kırmızılılar başarılı sağ beke 1.3 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.
13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon Euro.
FLORIAN GRILLITSCH İMZA AŞAMASINDA
Sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde bulunan Florian Grillitsch ile transfer için anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Florian Grillitsch geçen sezon 18 müsabakada oynadı. Avusturyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Video Haberler
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
- Sinop'ta başlayan kavga Esenyurt'ta sürdü
- İçinde sanatçıların da olduğu otelde yangın
- Yeni evlenen çift düğünlerine oğullarıyla katıldılar
- Anız yangını ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürüldü
- CHP'li Aygun'dan Vahit Kiriçci’ye çağrı
- Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- Duygusal bağ koptu!
- Manisa'da art arda deprem!