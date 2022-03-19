Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı. Öte yandan sarı-kırmızılıların açıkladığı Gaziantep FK karşılaşmasının kamp kadrosunda 4 eksik bulunuyor.
Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki antrenman içeride ısınma egzersizleri ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kapma/pas çalışmasının ardından geniş alanda hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.
Sarı-kırmızılılar pazar günkü Gaziantep FK karşılaşması için bugün Gaziantep’e gidiyor.
Galatasaray'ın açıkladığı Gaziantep FK kadrosunda lisansı iptal edilen Fatih Öztürk ile sakat olduğu belirtilen Arda Turan bulunmuyor.
Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram'ın ise kart cezası nedeniyle yer almadığı kamp kadrosu şu şekilde:
"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."
İlgili Haberler
- Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Kaldırın başınızı
- Galatasaraylı yıldızlar, dev kulüplerin yakın takibine girdi
- Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
Video Haberler
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
- Mustafa Sarıgül'den 'beyaz eşya' tepkisi
- Yönetici faturayı ödemedi, sitenin doğalgazı kesildi
- İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
- 1 kilo esrarla yakalanan kadınlardan ilginç ifade
- 'Kiralık ev bakma' bahanesiyle evleri soydular
- Elif'in ölümünde istenen cezalar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- HDP’li Koçyiğit: İttifakımızı kurduk
- İntihar eden lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
- Mesleki Yeterlilik Belgesi isteyen meslekler artıyor
- Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik!
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Google hızlı internet bağlantısı vaadiyle Afrika'ya ulaş
- Yeni Malatyasporlu oyuncuya tribünlerden tepki!
- Feribot seferlerinin sayısına 'ayar'
- Altyapı kazısı sırasında iş cinayeti