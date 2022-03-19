Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma öncesi İstanbul'daki çalışmalarını tamamladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaki antrenman içeride ısınma egzersizleri ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular top kapma/pas çalışmasının ardından geniş alanda hücum varyasyonları üzerinde durulan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

Sarı-kırmızılılar pazar günkü Gaziantep FK karşılaşması için bugün Gaziantep’e gidiyor.

Galatasaray'ın açıkladığı Gaziantep FK kadrosunda lisansı iptal edilen Fatih Öztürk ile sakat olduğu belirtilen Arda Turan bulunmuyor.

Mostafa Mohamed ve Ömer Bayram'ın ise kart cezası nedeniyle yer almadığı kamp kadrosu şu şekilde:

"Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sofiane Feghouli, Sacha Boey."