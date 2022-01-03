Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu yetiştiği kulübü ziyaret etti

03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:01

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, yetiştiği kulüp Hisareynspor’u unutmadı.

Yetiştiği kulübe vefa örneği gösteren A Milli Takım'ın ve Galatasaray 'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hisareyn Stadı'nda, altyapı koordinatörü Muammer Akçay’ı ziyaret etti. Aktürkoğlu, Hisareynspor Başkanı Arslan Celal Kaba ile de hasret giderdi.

Gölcükspor altyapısında futbola başlayan genç yıldız adayı, daha sonra Hisareynspor altyapısına transfer olmuştu.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada “Bizleri her fırsatta yalnız bırakmayan, yetiştiği kulübe ahde vefa örneği gösteren Milli takımımızın ve Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu misafirimizdi. Babası Faruk Aktürkoğlu ve kardeşi Selim ile birlikte futbol okulumuzu ziyaret eden gururumuz Kerem'e teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.