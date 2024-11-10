Galatasaray'ın golüne Icardi damgası: RAMS Park'ta duygusal anlar
Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği maçta sahada olmasa da başroldeydi. Maç öncesi RAMS Park'ın zemininde taraftarı selamlayıp üçlü çektiren Mauro Icardi'yi takım arkadaşı Victor Osimhen attığı golde unutmadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da, hafta içi Tottenham ile oynanan Avrupa Ligi maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'ye taraftarlardan ve takım arkadaşlarından büyük destek geldi.
ICARDI ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Icardi maç öncesinde taraftarların alkışlarıyla RAMS Park'a çıktı. Arjantinli golcü, sarı kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra tribünlere üçlü çektirdi.
GOLDEN SONRA "AŞKIN OLAYIM"
Galatasaray, müsabakanın 3. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından "Aşkın Olayım" şarkısı çalınarak Mauro Icardi'nin adı anons edildi.
OSIMHEN'DEN ICARDI FORMASIYLA KUTLAMA
Osimhen ise golden sonra kenardan gelen Icardi formasını alarak açtı ve tribünlere gösterdi. Arjantinli yıldız ise bu anlarda kenardan gülümseyerek takım arkadaşını alkışladı.
???? Victor Osimhen; maçın başında golü buldu, sevincini Mauro Icardi'nin formasıyla gerçekleştirdi! #GSvSAM #beINSPORTS pic.twitter.com/GkO82ARCPA— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 10, 2024
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