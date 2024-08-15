Galatasaray'ın gözü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde... 15 milyon Euro'luk eşleşme!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray, İsviçreli rakibini elemesi halinde önemli bir geliri kasasına koyacak.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başladığı Avrupa macerasını UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda noktalayan Galatasaray, yeniden Devler Ligi'ne girebilmek için mücadele edecek.
15 MİLYON EURO'LUK GELİR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekiplerinden Young Boys'u eleyerek Devler Ligi'ne girmek ve katılım parası ile kasasını doldurmak istiyor. Akşam'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, bunu başarabilirse 15.64 milyon Euro'luk gelir elde edecek.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Young Boys'a karşı ilk maç 21 Ağustos Çarşamba günü İsviçre'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 27 Ağustos'ta Rams Park'ta gerçekleştirilecek.
FORMAT DEĞİŞTİ
Değişen formatta Devler Ligi'nde 8 maç yapacak olan sarı-kırmızılılar, galibiyet başına 2.8 milyon Euro gelir elde edebilecek. Her beraberlikte ise 930 bin Euro kasaya girecek.
Bu sezonla birlikte 36 takımla düzenlenecek turnuvada lig formatında takımlar ilk etapta 8 maça çıkacak. İlk 8'de yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off oynayacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimleri 29 Ağustos'ta gerçekleşecek. Devler Ligi'nde ilk mücadeleler 17-19 Eylül arasında oynanacak.
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