Yakup Sekizkök: 'Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin demirbaşı'

Yayınlanma: 08.05.2025 - 15:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 15:43

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök ve oyuncusu Göksenin Köksal, FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Yakup Sekizkök'ün açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sezonun başından beri bu hedefi konuştuk. İyi iş yaptığımızı düşünüyorum. Önemli maçlarda iyi bir oyun ortaya koyduk. Sonuç olarak buradayız. Galatasaray ilk defa burada Final Four oynuyor."

"Çok tecrübeli takımlara, kadrolara ve koçlara karşı oynayacağız. Onlara büyük saygı duyuyoruz. Takım olarak daha ileriye bir hedef koymak için önümüzde bir şans var. Bu hafta sonu en iyi oyunumuzu oynayacağız."

"TURNUVAYI KAZANMAK AYRI BİR HİKAYE"

"Bu turnuvayı kazanmak bizim için ayrı bir hikaye. Sadece bu hafta sonuna, cuma günkü ve pazar günkü maçlara odaklanacağız. Takım için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağız."

"Diğer taraftan 2-3 sene içinde kurulması planlanan yeni ligin bir parçası olmak istiyoruz. Burada karar mercisi FIBA. Bunu yakinen takip ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin demirbaş takımlarından olan Galatasaray, bu yeni ligin parçası olmak isteyecektir."

"HER ZAMAN MOTİVEYİM"

"Her zaman motiveyim. Asistan koçluk zamanımda ve başantrenörlük zamanımda da her zaman sorumluluk hissederek kendimi hazır tuttum. Bu turnuva için durum farklı değil. Rakip başantrenörler benden daha tecrübeli. Onlara saygı duyuyorum. İyi arkadaşlarım. Sonuç olarak sahada oyuncular oynuyor. Oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak benim görevim."

Galatasaray oyuncusu Göksenin Köksal ise Final Four'da olmanın heyecan verici olduğunu söyleyerek, şu sözleri sarf etti:

"Final Four'da olmak epey heyecan verici. Çünkü beş yılda ilk defa burada yarışacağız. Kupayı kazanmak bir kaptan olarak hayalim ve hedefimiz. Umarım bunu başarırız. Zor olacağını biliyoruz. Tenerife gibi tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmayı istiyoruz."

"Eurocup'ı kazandık. EuroLeague'de de mücadele ettik. İlk defa final four başarısını yakaladık. Burada olan takımlar çok tecrübeli, kupayı almış takımlar. Sonuçta biz de Galatasarayız. Tenerife çok tecrübeli takım. Sonra finalde kim gelecek bilmiyoruz. İnşallah kupayı kazanan taraf biz olacağız."

ERGİN ATAMAN SÖZLERİ

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman hakkında konuşan Köksal, "Ergin Ataman Atina'da olduğu için gelecek diye duydum. Umarım gelir. Ergin Abi'nin yeri her zaman ayrı. Umarım kupayı kaldırırken de burada olur" dedi.