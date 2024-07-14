Görüşme gerçekleştirilmişti: Galatasaray'da Scott McTominay çıkmazı!
Galatasaray'ın orta saha transferi için kadrosuna katmak istediği Scott McTominay ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığı ileri sürüldü.
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan Manchester United'ın yıldızı Scott McTominay ile yapılan ilk görüşmelerden anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı Avusturya'dan ayrılan futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün İngiltere'ye uçtu. İkili hem oyuncunun temsilcisi hem de Manchester United ile görüştü.
GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ
İskoç orta sahanın temsilcisi, Hatipoğlu ve Ergün'e Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret beklentisinde olduklarını söyledi. McTominay'dan indirim isteyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken alternatif isimleri değerlendirmeye aldı.
İbrahim Hatioğlu ve Cenk Ergün yapılan görüşmenin ardından tekrar Avusturya kampına döndü. İkilinin teknik direktör Okan Buruk'la transfer zirvesi gerçekleştireceği, üçlü toplantıda McTominay'ın durumunun da gündeme getirileceği belirtildi.
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