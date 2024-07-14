Görüşme gerçekleştirilmişti: Galatasaray'da Scott McTominay çıkmazı!

Galatasaray'ın orta saha transferi için kadrosuna katmak istediği Scott McTominay ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:30
Görüşme gerçekleştirilmişti: Galatasaray'da Scott McTominay çıkmazı!
Abone Ol google-news

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan Manchester United'ın yıldızı Scott McTominay ile yapılan ilk görüşmelerden anlaşma sağlanamadığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın kamp yaptığı Avusturya'dan ayrılan futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ve futbol direktörü Cenk Ergün İngiltere'ye uçtu. İkili hem oyuncunun temsilcisi hem de Manchester United ile görüştü.

GALATASARAY BEKLEMEYE GEÇTİ

İskoç orta sahanın temsilcisi, Hatipoğlu ve Ergün'e Galatasaray'dan 10 milyon Euro'ya yakın yıllık ücret beklentisinde olduklarını söyledi. McTominay'dan indirim isteyen sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken alternatif isimleri değerlendirmeye aldı. 

İbrahim Hatioğlu ve Cenk Ergün yapılan görüşmenin ardından tekrar Avusturya kampına döndü. İkilinin teknik direktör Okan Buruk'la transfer zirvesi gerçekleştireceği, üçlü toplantıda McTominay'ın durumunun da gündeme getirileceği belirtildi.


galatasaray haberleri Scot Mctominay haberleri transfer haberleri manchester united haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı

Galatasaray, Bulgar voleybolcu Martin Atanasov'u renklerine bağladı
Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: 'Sorunlar bir yana, Galatasaray bir yana'

Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması: 'Sorunlar bir yana, Galatasaray bir yana'
Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi: Sağ beke yerli çözümü!

Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi: Sağ beke yerli çözümü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler