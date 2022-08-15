Galatasaray'ın hedefindeki yeni isim: Isak Hien

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:02

Savunma hattını takviyelerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali sonrası birden fazla ismi kadrosuna katma kararı aldı. Marcao ve olası Nelsson satışı sonrası önemli bonservis gelirleri elde edecek olan sarı-kırmızılı takım yine potensiyelli bir oyuncuya yöneldi. Bu oyuncunun Djurgarden forması giyen Isak Hien olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İsveç basınından SportExpressen'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

SportExpressen, Verona'nın Hien için 2 milyon 860 bin Euro artı 1 milyon 144 bin Euro bonuslar şeklinde teklifte bulunduğunu ifade ediyor.

Gianluca Di Marzio, Torino'nun Hien için 3 milyon 813 bin Euro teklifte bulunduğunu aktarmıştı fakat İtalyan ekibi stoper pozisyonu için Ajax'tan Schuurs için de görüşmelerini sürdürüyor.

Djurgarden'in 23 yaşındaki savunmacısı için Torino ve Verona'nın avantajlı ekipler oldukları belirtilse de Cremonese ve Galatasaray'ın da temaslarının devam ettiği ifade ediliyor.