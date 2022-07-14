Galatasaray'ın istediği Mert Müldür'e La Liga'dan iki talip
Galatasaray yönetimi Mert Müldür için Sassuolo ile transfer pazarlığına başladı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya çalıştığı oyuncuyu İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal de istiyor.
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, savunmaya yapacağı transferlerde yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar sağ bek pozisyonunda Mert Müldür için Sassuolo'ya teklif götürdü.
Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Mert konusunda ısrarcı olması üzerine 23 yaşındaki oyuncuya öncelik veren Galatasaray yönetimi, rakamı düşürmek için sıkı bir pazarlık başlattı.
Bunun yanı sıra Mert Müldür'ü, İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal de kadrosuna katmak istiyor.
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